Bürgerschaft

Kienscherf neuer Chef der SPD-Bürgerschaftsfraktion

09.04.2018, 18:48 Uhr | dpa

Dirk Kienscherf ist neuer Chef der SPD-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft. Der 52-jährige bisherige Parlamentarische Geschäftsführer erhielt am Montagabend 84,5 Prozent der Stimmen seiner Fraktionskollegen, wie ein Sprecher nach der geheimen Wahl mitteilte. Demnach stimmten 49 Abgeordnete für und 5 gegen ihn; es gab Enthaltungen. Kienscherf folgt Andreas Dressel nach, der seit Ende März Finanzsenator ist. Er wird dem Mitte-Rechts-Flügel seiner Partei zugeordnet. Der Diplomkaufmann aus Hamm hatte keinen Gegenkandidaten, nachdem der Eimsbüttler Kreisvorsitzende Milan Pein seine Kandidatur am Freitag überraschend zurückgezogen und so eine Kampfabstimmung verhindert hatte.