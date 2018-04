Demonstrationen

Bundespolizei stellte in Zug Pfefferspray sicher

09.04.2018, 19:48 Uhr | dpa

Vor den Demonstrationen in Kandel am vergangenen Samstag hat die Bundespolizei bei einem Einsatz gegen mutmaßliche Störer in Wörth Pfefferspray, Fahnen, Kabelbinder und Sturmhauben sichergestellt. Das teilten die Beamten am Montag mit. Nach ihrer Darstellung hatten etwa 80 Insassen einer Regionalbahn im Bahnhof Wörth verhindern wollen, dass Beamte zusteigen. Sie sollen die Zugtüren und später den Eingangsbereich blockiert haben.

Als die Beamten in den Zug eindrangen, hätten die Demonstranten auf sie eingetreten und -geschlagen. Die Bundespolizei untersagte die Weiterfahrt des Zuges, stellte bei 56 Verdächtigen aus dem linken Spektrum die Identität fest und durchsuchte sie, wobei das Pfefferspray und die anderen Gegenstände gefunden wurden. Gegen 16 Verdächtige wurden Verfahren wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs eingeleitet, zudem erhielten sie Platzverweise.

In Kandel demonstrierten am Samstag fast 1300 Menschen im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod des Mädchens Mia im Dezember. 900 von ihnen nahmen an einer flüchtlings- und islamkritischen Kundgebung teil, 360 beteiligten sich an Aktionen des linken Lagers. Dabei wurde laut Polizei eine Gegendemonstrantin von einem Vertreter des rechten Lagers verletzt, zudem wurde eine weitere Körperverletzung angezeigt. Mia war mutmaßlich von ihrem Ex-Freund getötet worden, einem Flüchtling aus Afghanistan.

Bei der Rückreise habe die Bundespolizei am Bahnhof in Kandel immer wieder Rangeleien unterbinden müssen, so die Beamten. Die Beamten hätten manche Demonstranten auch in den Zügen begleitet, sodass es zu keinen weiteren Zwischenfällen gekommen sei.