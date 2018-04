Fußball

Eingeklemmtes Fibulaköpfchen bei Braunschweigs Abdullahi

09.04.2018, 19:48 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig kann im Abstiegskampf auf eine schnelle Rückkehr von Stürmer Suleiman Abdullahi hoffen. Der 21-Jährige musste beim Heimspiel gegen Dynamo Dresden (1:1) am Sonntag wegen eines eingeklemmten Fibulaköpfchens im linken Knie ausgewechselt werden, wie die Niedersachsen am Montag mitteilten. Abdullahi wird zunächst ein individuelles Programm absolvieren und in den kommenden Tagen ins Mannschaftstraining zurückkehren. Am kommenden Sonntag spielt der Tabellenzwölfte aus Braunschweig beim SV Darmstadt 98.