Eisenbahngewerkschaft ruft zu Warnstreik bei Cantus auf

09.04.2018, 19:59 Uhr | dpa

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat ihre Mitglieder bei dem Bahnunternehmen Cantus am Dienstag zu einem mehrstündigen Warnstreik in Nord- und Osthessen sowie Südniedersachsen aufgerufen. Der Ausstand an den Standorten Kassel, Fulda, Göttingen und Bebra soll um 05.30 Uhr beginnen und bis 09.00 Uhr dauern, wie die Gewerkschaft am Montagabend mitteilte. Nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers sind etwa zwölf Züge betroffen. "Das wird schon erhebliche Auswirkungen haben." Verspätungen und Zugausfällen seien zu erwarten.

Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen. Die EVG fordert unter anderem, dass ihre Mitglieder wieder an jedem zweiten Wochenende frei haben können und dass sie selber entscheiden können, ob sie mehr Geld, mehr Urlaub oder eine Arbeitszeitverkürzung wollen.

Der Arbeitgeber, dem die Forderungen bereits in der Auftaktrunde vorgelegt worden seien, habe darauf noch nicht reagiert. Das sei "nicht akzeptabel", sagte EVG-Verhandlungsführer Sven Langensiepen. Bei Cantus war am Abend zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.