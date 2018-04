Fußball

Hasenhüttl lässt rotieren und setzt auf Viererabwehrkette

09.04.2018, 20:09 Uhr | dpa

Ralph Hasenhüttl setzt trotz seiner Außenverteidiger-Not doch auf die meist bewährte Viererabwehrkette bei RB Leipzig im Top-Verfolgerduell gegen Bayer 04 Leverkusen. Lukas Klostermann wird auf die rechte Seite rücken, er spielte zuletzt links. Dort darf der Brasilianer Bernardo an diesem Montag (20.30 Uhr/Eurosport) ran. In die Innenverteidigung rückt Kapitän Willi Orban, der am vergangenen Donnerstag beim 1:0 im Europa-League-Viertelfinalhinspiel gesperrt gewesen war.

Insgesamt nimmt RB-Coach Hasenhüttl fünf Veränderungen in der Startelf im Vergleich zu der Partie gegen die Franzosen vor. Kevin Kampl beginnt im defensiven Mittelfeld. Zudem spielen Marcel Sabitzer im offensiven Mittelfeld und Yussuf Poulsen im Sturm.