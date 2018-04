Brände

Brand in Lagerhalle in Berlin-Lichtenberg

09.04.2018, 20:28 Uhr | dpa

Berlin (dpa/b) - In einer Lagerhalle in Berlin-Lichtenberg ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Die Rauchsäule war auch von Weitem deutlich zu sehen. In der Halle waren Lacke und Farben gelagert, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Zudem habe das Gebäude beim Eintreffen der Feuerwehr bereits komplett in Flammen gestanden. Mehr als 60 Einsatzkräften seien in der Coppistraße nahe dem S-Bahnhof Lichtenberg im Einsatz. Die angrenzende Straße sei gesperrt.