Pferde springen in Gruppe auf Lokalterrasse: sechs Verletzte

09.04.2018, 21:39 Uhr | dpa

Der Notarzt wurde zu einem Unfall in Forst an der Weinstraße gerufen. Foto: Patrick Pleul/Archiv (Quelle: dpa)

Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche sind im pfälzischen Forst an der Weinstraße sechs Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Nach Mitteilung der Polizei vom Montag hatte sich das Unglück bereits am Sonntagnachmittag vor einer Waldgaststätte abgespielt, auf deren Terrasse reger Betrieb herrschte. Bei einem Wendemanöver vor dem Lokal seien die beiden Pferde der mit vier Personen besetzten Kutsche aus unbekannten Gründen durchgegangen. Sie rannten beziehungsweise sprangen in eine Menschengruppe, die auf Sitzbänken saß. Dabei wurden fünf Gäste verletzt, drei von ihnen schwer. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher.

Einer der beiden Kutscher fiel bei dem Unfall von dem Gefährt und verletzte sich nach Angaben einer Polizeisprecherin leicht. Zur Art der Verletzungen könne man nichts sagen, so die Sprecherin. Die Pferde hätten ebenfalls nur leichte Verletzungen erlitten. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, war auch am Montag noch unklar. "Ob die Ursache auf einen technischen Defekt oder menschliches Verschulden zurückgeführt werden kann, bedarf weiteren Ermittlungen durch die Polizei", hieß es in der Mitteilung.