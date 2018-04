Kriminalität

Messerattacke auf 14-Jährigen: Urteil erwartet

10.04.2018, 00:19 Uhr | dpa

Im Prozess um einen versuchten Mord an der Klosterschule Roßleben im Kyffhäuserkreis soll heute das Urteil am Landgericht Mühlhausen verkündet werden. Ein 15-Jähriger soll einen 14 Jahre alten Mitschüler mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Ihm drohen eine langjährige Jugendstrafe und die Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Einrichtung innerhalb des Jugendgefängnisses.

Bei dem Angriff an dem Gymnasium vor einem halben Jahr soll der Angeklagte dem anderen Jungen fünf Messerstiche in den Rücken versetzt haben. Danach soll der 15-jährige Deutsche das am Boden liegende Opfer noch dreimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Er habe wissen wollen, wie es sich anfühlt, einen Menschen zu töten, soll er als Motiv genannt haben.

Der Prozess fand wegen des Alters des Angeklagten hinter verschlossenen Türen statt. Für die Urteilsverkündung sind Medien zugelassen.