Warnstreiks in NRW: Kitas machen dicht, Bahnen fahren nicht

10.04.2018, 01:08 Uhr | dpa

Stillstehende Straßenbahnen, geschlossene Kitas und das Bangen um den gebuchten Flug: Die nächste Warnstreikwelle im öffentlichen Dienst wirft am Dienstag in Nordrhein-Westfalen den normalen Alltag für viele Menschen über den Haufen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat landesweit zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. In mehreren Städten werden Bahnen daher in den Depots bleiben und Kitas nicht öffnen.

Auch im Flugverkehr gibt es Ausfälle. Der Airport Köln/Bonn rechnet mit "erheblichen Behinderungen", vorab wurden mehr als 70 Flüge gestrichen. Daneben können etwa auch die Müllabfuhr, Sparkassen, Stadtverwaltungen, Krankenhäuser und auch der Schiffsverkehr betroffen sein. Die Auswirkungen sind abhängig davon, wie viele Beschäftigte sich tatsächlich beteiligen.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro pro Monat. An diesem Sonntag beginnt in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde.