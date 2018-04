Prozesse

Kind zu Tode geschüttelt: Urteil erwartet

10.04.2018, 01:49 Uhr | dpa

In einem Prozess gegen einen Mann um den Tod des 13 Monate alten Sohnes seiner Lebensgefährtin fällt heute am Landgericht Osnabrück das Urteil. Der 31-Jährige soll in der Nacht zum 9. August 2017 alleine auf den Jungen aufgepasst und ihn so stark geschüttelt haben, dass er wenige Tage später in einem Krankenhaus an inneren Verletzungen starb. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Freiheitsstrafe wegen Totschlags von sieben Jahren. Der Verteidiger plädierte auf eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung, ohne eine Strafhöhe zu nennen.

Der Angeklagte hatte die Tat zu Beginn des Prozesses gestanden. Er habe sich am Tatabend darüber geärgert, dass seine Lebensgefährtin den Abend bei Freundinnen verbracht und Alkohol getrunken habe, sagte er in der Vernehmung. Der kleine Junge sei unruhig und weinerlich gewesen und habe auch in der Nacht spielen wollen. Als das Kind ihn mitten in der Nacht aufgeweckt habe, habe er ihn geschüttelt, sagte der 31-Jährige.