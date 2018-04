Prozesse

NRW-Gerichte verhandeln zwei Fälle von getöteten Babys

10.04.2018, 01:59 Uhr | dpa

Die Landgerichte in Krefeld und Düsseldorf verhandeln von heute an zwei Fälle von getöteten Babys. In Krefeld muss sich eine 24-Jährige wegen Totschlags verantworten. Die Auszubildende soll ihren kleinen Sohn unmittelbar nach dessen Geburt in der Wohnung ihrer Eltern in Grefrath bei Viersen mit einem T-Shirt erstickt haben. Im Krankenhaus, in dem sich die Frau später behandeln ließ, schöpften Ärzte später Verdacht und riefen die Polizei.

In Düsseldorf ist ein 34-Jähriger angeklagt, der seinen acht Monate alten Sohn so heftig geschüttelt haben soll, dass dieser an Hirnblutungen starb. Der Vater habe sich von dem seit Stunden anhaltenden Geschrei und Weinen des Kindes gestört gefühlt, heißt es in der Anklage. Auch ihm wird Totschlag vorgeworfen. Die Gerichte haben in beiden Fällen mehrere Verhandlungstage angesetzt.