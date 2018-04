Prozesse

Prozess um Kindesmissbrauch auf den Philippinen

10.04.2018, 01:59 Uhr | dpa

Vor dem Landgericht Traunstein beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen Mann wegen Anstiftung zum Missbrauch von Kindern über das Internet. Der 48-Jährige aus dem Landkreis Altötting hatte über mehr als zwei Jahre von zu Hause aus mit einer Philippinerin gechattet - und dabei Anweisungen für den Missbrauch ihrer drei kleinen Kinder gegeben. Sie mussten vor einer Kamera posieren und sexuelle Praktiken nach den Wünschen des Kunden ausführen. Zu Beginn der virtuellen Treffen waren die Kinder vier bis acht Jahre alt.

Im vergangenen August war der Mann in Untersuchungshaft genommen worden. Die Staatsanwaltschaft Traunstein und das Bundeskriminalamt schrieben damals vom "noch neuen Modus Operandi des "Webcam Child Sex Tourism". Bilder und Videos sammelte der Mann auf seinem Rechner. Ihm wird deshalb auch der Besitz kinderpornografischer Bilder und Videos vorgeworfen. Er soll für die Dienste mehrere tausend Euro an die philippinische Frau gesandt haben. Es ist einer von bisher wenigen Prozessen um diese Art von Kinderpornografie und Missbrauch in Deutschland.