Bahn

Schmutz melden per WhatsApp: Bahn stellt neuen Service vor

10.04.2018, 02:08 Uhr | dpa

Reisende können Schmutz an bayerischen Bahnhöfen künftig direkt der Deutschen Bahn melden - mit dem Handy-Nachrichtendienst WhatsApp. Das Reinigungspersonal werde den Unrat dann so schnell wie möglich beseitigen, teilte die Bahn mit. Der neue Dienst soll am heutigen Dienstag (9.30 Uhr) der Öffentlichkeit am Bahnhof München-Pasing vorgestellt werden. Dann soll es unter anderem darum gehen, an welchen Bahnhöfen im Freistaat der Reinigungsmelder eingeführt wird.

Im Detail soll der Dienst so funktionieren: Reisende senden über WhatsApp eine Nachricht mit dem genauen Standort sowie der Art der Verschmutzung an die Service-Nummer. Wenn der Dreck beseitigt ist, erhält der Kunde auf Wunsch eine Benachrichtigung. Er kann die Sauberkeit im Bahnhof zudem mit einer Schulnote bewerten. Das Programm WhatsApp können sich Nutzer von Smartphones auf ihrem Gerät installieren.

Die Bahn testete das Konzept 2017 als Pilotprojekt an den Hauptbahnhöfen in Berlin, Hamburg und Hannover. Schritt für Schritt soll das Angebot auf bundesweit über 240 Bahnhöfe ausgeweitet werden.