Gesundheit

Zwei-Klassen-Medizin und längere Arbeitszeiten für Ärzte?

10.04.2018, 02:18 Uhr | dpa

In Frankfurt treffen sich die Chefs der Kassenärztliche Vereinigung Hessen. Foto: M. Gambarini/Archiv (Quelle: dpa)

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn glaubt nicht, dass es in Deutschland eine Zwei-Klassen-Medizin gibt. Niemand bekomme eine Behandlung "zweiter Klasse", hatte der CDU-Politiker im März in einem Interview gesagt. Die Chefs der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen wollen sich heute (11.00 Uhr) zu diesem kontroversen Thema Dauerbrenner-Thema in Frankfurt äußern.

Auch andere Pläne der Bundespolitik beschäftigen die hessischen Kassenärzte, zum Beispiel zu lange Wartezeiten auf Arzttermine. Spahn will - wie im Koalitionsvertrag von SPD und Union beschlossen - die wöchentlichen Sprechzeiten von Ärzten ausweiten. So sollen gesetzlich Versicherte schneller an Termine kommen. Die Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung kritisieren das, die Arbeitsbelastung von Ärzten sei schon jetzt zu hoch.