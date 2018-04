Computer

Deutscher Computerspielpreis wird in München verliehen

10.04.2018, 02:49 Uhr | dpa

Qualität, Innovationsgehalt, Spielspaß - das sind Kriterien bei der Verleihung des Deutschen Computerspielpreises. Die Auszeichnung wird heute (20 Uhr) in München in 14 Kategorien vergeben. Zehn Fachjurys und eine Hauptjury küren die Gewinner. Der Sieger des Publikumspreises wurde zuvor bei einer Abstimmung im Internet bestimmt. Preisgelder in Höhe von 560 000 Euro werden vergeben. Rund 700 Gäste werden zu der Gala erwartet.

Durch den Abend führt Moderatorin Barbara Schöneberger. Unter den Gästen und Laudatoren sind die Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär (CSU), SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der Schauspieler Benno Fürmann und der Sänger und Entertainer Olli Schulz. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und das Model Eva Padberg werden erwartet.

Das Bundesministerium für digitale Infrastruktur und der Game–Verband der deutschen Computerspiele-Branche vergeben die Preise.