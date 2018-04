Kriminalität

Schüsse auf Polizistin im S-Bahnhof: Prozess hat begonnen

10.04.2018, 12:29 Uhr | dpa

Nach den Schüssen auf eine junge Polizeibeamtin am S-Bahnhof Unterföhring hat am Dienstag in München der Prozess gegen den mutmaßlichen Schützen begonnen. Der 38-Jährige ist seit der Tat in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Er hatte am 13. Juni 2017 einem Polizisten die Dienstwaffe entrissen und dessen aus Sachsen stammenden Kollegin damit in den Kopf geschossen. Die Staatsanwaltschaft geht von einer Schuldunfähigkeit zur Tatzeit aus und hat deshalb keine Anklage verfasst, sondern einen Antrag auf Durchführung eines Sicherungsverfahrens gestellt.

Der 38-Jährige schwieg am Dienstag zunächst zur Tat, schilderte jedoch Details zu seiner Biografie und sprach unter anderem über zwei Suizidversuche vor einigen Jahren. Zudem wurde im Gerichtssaal ein Zusammenschnitt von Videoaufnahmen aus verschiedenen Überwachungskameras abgespielt, der die Tat zeigt.