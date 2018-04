Medien

"Sie können ja laufen": Dr. Dressler überrascht Passanten

10.04.2018, 07:08 Uhr | dpa

Ludwig Haas, der in der ARD-Serie "Lindenstraße" seit Jahrzehnten den querschnittgelähmten Arzt Dr. Ludwig Dressler spielt, überrascht häufig Passanten auf der Straße. Immer wieder komme es vor, dass fremde Menschen ihn verwundert ansprechen mit Sätzen wie "Huch, Sie können ja laufen", sagte Haas der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Seit in Folge 169 ein Unfall im Drehbuch stand, ist Dressler in der Serienhandlung querschnittgelähmt und sitzt im Rollstuhl.

"Ursprünglich war vorgesehen, dass Dressler eines Tages wieder laufen sollte, aber die Drehbuchautoren haben das damals schlichtweg verschwitzt", erinnert sich Haas. "Irgendwann war der passende Moment dann einfach vorbei. Den Dr. Dressler nach so langer Zeit wieder laufen zu lassen, das wäre unglaubwürdig gewesen und hätte Menschen mit Behinderungen womöglich falsche Hoffnungen gemacht." Haas wird am 16. April 85 Jahre alt. Er lebt mit seiner Ehefrau in Neumünster (Schleswig-Holstein) und auf Mallorca.