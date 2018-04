Religion

Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder landesweit rückläufig

10.04.2018, 07:08 Uhr | dpa

Die Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder in Rheinland-Pfalz ist 2017 leicht gesunken. Nach einer Statistik der in Frankfurt ansässigen Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland waren Ende des vergangenen Jahres im Landesverband Rheinland-Pfalz 3117 Mitglieder registriert - nach 3145 in 2016.

Für den Rückgang hauptsächlich verantwortlich ist der demografische Wandel: Es gab laut Statistik deutlich mehr Todesfälle (54), als dass durch Geburten (2) neue Mitglieder in die jüdischen Gemeinden kamen. Auch deutschlandweit sank die Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder - zum elften Mal in Folge.

Die Statistik bildet nicht die Gesamtzahl der Juden im Land ab, weil sich nicht jeder bei einer Gemeinde registriert.