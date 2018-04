Religion

Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder im Saarland rückläufig

10.04.2018, 07:08 Uhr | dpa

Die Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder ist 2017 im Saarland leicht gesunken. Nach einer Statistik der in Frankfurt ansässigen Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland waren Ende des vergangenen Jahres im Landesverband 870 Mitglieder registriert - nach 894 in 2016.

Für den Rückgang hauptsächlich verantwortlich ist der demografische Wandel: Es gab laut Statistik deutlich mehr Todesfälle (20), als dass durch Geburten (1) neue Mitglieder in die jüdischen Gemeinden kamen. Auch deutschlandweit sank die Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder - zum elften Mal in Folge.

Die Statistik bildet nicht die Gesamtzahl der Juden im Land ab, weil sich nicht jeder bei einer Gemeinde registriert.