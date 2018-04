Musik

Sachsen erhalten Deutschen Musikinstrumentenpreis

10.04.2018, 07:18 Uhr | dpa

Der Dresdner Steffen Friedel und ein Unternehmen aus Markneukirchen werden an diesem Freitag (13. April) in Frankfurt am Main mit dem Deutschen Musikinstrumentenpreis geehrt. Friedel bekommt die undotierte Auszeichnung für seine "Wappenbratsche". Der Kopf der Viola ist hier nicht wie üblich in Schneckenform gestaltet, sondern ähnelt einem Wappen. Die Gebrüder Mönnig Holzblasinstrumente GmbH aus Markneukirchen im Vogtland wird für eine Oboe prämiert. Der Preis, den das Bundeswirtschaftsministerium alljährlich für zwei Instrumente stiftet, wird während der Musikmesse verliehen.