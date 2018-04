Naturschutz

Friedhöfe sollen Refugien für Wildbienen werden

10.04.2018, 10:49 Uhr | dpa

Göttingen (dpa/lni) – Niedersachsens Friedhöfe sollen künftig zum Lebensraum für bedrohte Insekten werden. Dieses Ziel hat sich der Naturschutzverband Bund gesetzt, der dazu das Projekt "Ökologische Nische Friedhof" gestartet hat. Auf naturnah umgestalteten Friedhöfen sollen unter anderem Wildbienen oder Schmetterlinge, aber auch Vögel, Fledermäuse und Kleinsäuger bessere Lebensbedingungen finden, sagte Bund-Experte Jakob Klucken. An einem ersten Versuch nehmen vier große Friedhöfe in Göttingen, Braunschweig, Hannover und Lüneburg teil. Der Startschuss zu dem Modellvorhaben soll am Mittwoch in Göttingen fallen.