Theater

Nibelungen-Festspiele mit Ursula Strauss und Jürgen Prochnow

10.04.2018, 08:38 Uhr | dpa

Neben Filmstar Jürgen Prochnow ("Das Boot") gehört bei den diesjährigen Nibelungen-Festspielen in Worms auch die Schauspielerin Ursula Strauss ("Meine fremde Freundin", "Die Stille danach", "Käthe Kruse") zu den Hauptdarstellern. Die 43-Jährige, die im vergangenen Jahr mit dem österreichischen Fernseh- und Filmpreis "Romy" in der Kategorie beliebteste Schauspielerin Kino/TV-Film geehrt wurde, spielt nach Angaben der Nibelungen-Festspiele die Brunhild. Am Sonntag (15. April) ist sie in dem "Tatort - Ich töte niemand" zu sehen, der sich um einen Doppelmord in Nürnberg dreht.

Das diesjährige Nibelungen-Stück "Siegfrieds Erben", das von dem Autorenduo Feridun Zaimoglu und Günter Senkel stammt, erzählt die Geschichte der Nibelungen weiter: Nach dem Tod von Kriemhild und den Burgundern reist Kriemhilds Witwer, der Hunnenkönig Etzel (Prochnow), nach Worms, um sein Erbe einzufordern. Er trifft dort auf Siegfrieds Eltern und Brunhild - und alle wollen den Schatz. Die Inszenierung von Roger Vontobel ist von 20. Juli bis zum 5. August auf der Freilichtbühne vor dem Dom zu sehen.

Die Rolle von Brunhilds Sohn übernimmt der Schauspieler Max Mayer, der unter anderem in Graz, Wien und Frankfurt/Main Theater spielte. Seine Kollegin Pheline Roggan ist in der Rolle einer Schamanin zu sehen, der Schauspieler Wolfgang Pregler schlüpft in die Rolle der Königin Ute. Bruno Cathomas, der im Frankfurter "Tatort" am vergangenen Sonntag den Chef der Ermittler verkörperte, spielt voraussichtlich einen Priester. Die Rolle des Dietrich übernimmt Felix Rech. Bei einer Pressekonferenz am 18. April in Worms soll das gesamte Ensemble vorgestellt werden.