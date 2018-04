Unfälle

Unfall in Gesundbrunnen: Radfahrer und Fußgänger verletzt

10.04.2018, 08:49 Uhr | dpa

Bei einem Unfall in Berlin-Gesundbrunnen sind ein Fußgänger und ein Radfahrer verletzt worden. "Die beiden stießen am Montagabend auf der Exerzierstraße zusammen", sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Der 55-jährige Fußgänger stürzte, der 23 Jahre alte Radler fiel von seinem Gefährt. Sanitäter versorgten die Verletzten und brachten sie anschließend ins Krankenhaus.