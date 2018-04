Unfälle

Tödlicher Unfall auf Autobahn 4: Lastwagenfahrer überrollt

10.04.2018, 08:59 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 4 ist am Dienstagmorgen ein Lastwagenfahrer von einem Lkw überrollt und tödlich verletzt worden. Laut Polizei hatte der Mann vermutlich wegen einer Panne sein Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Gerstungen und Wommen in Fahrtrichtung Osten am Straßenrand abgestellt. Dort wurde er von einem anderen Lkw-Fahrer erfasst. Details waren zunächst nicht bekannt.

Die Fahrtrichtung Osten blieb auch nach 8 Uhr gesperrt. Das Abschleppen eines Lastwagens werde vermutlich länger dauern als geschätzt, sagte ein Sprecher der Polizei.