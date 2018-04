Notfälle

Hund beißt Achtjährigen: Polizei sucht Zeugen

10.04.2018, 09:08 Uhr | dpa

Ein Achtjähriger ist in Wilhelmsdorf (Saale-Orla-Kreis) von einem Hund gebissen worden. Ein anderes Kind soll diesen nach ersten Erkenntnissen an einer Leine geführt haben, wie die Polizei am Dienstag in Saalfeld mitteilte. Es wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der Hund soll den Jungen am Montagnachmittag in den Rücken und in den Arm gebissen haben. Der Achtjährige wurde ambulant bei einem Arzt behandelt. Um den Vorfall genauer aufklären zu können, sucht die Polizei nach Zeugen.