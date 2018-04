Brände

Feuer auf Campingplatz: Zelte abgebrannt

10.04.2018, 09:18 Uhr | dpa

Bei einem Feuer auf einem Campingplatz in Heidesee (Dahme-Spreewald) sind mehrere Zelte abgebrannt. "Verletzt wurde zum Glück niemand", sagte ein Sprecher der Polizei in Cottbus am Dienstagmorgen. Der Brand brach in der Nacht aus. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. "Die Flammen wurden gelöscht", sagte der Sprecher weiter. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst noch unklar.