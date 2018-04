Welthandel

Pschierer fürchtet im Handelsstreit um Bayerns Autoindustrie

10.04.2018, 10:28 Uhr | dpa

Bayerns Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer (CSU) befürchtet im Falle einer Eskalation des amerikanisch-chinesischen Handelskonflikts schwere Folgeschäden für die deutsche Wirtschaft. "Gerade die deutsche Automobilindustrie droht zwischen die Fronten zu geraten", sagte Pschierer am Dienstag. "Wir müssen die EU daher aktiv unterstützen bei der Vermittlung zwischen den USA und China, damit sich die gegenseitigen Drohungen nicht realisieren und die gefährliche Spirale eines drohenden Handelskrieges abgewendet wird."

China ist für BMW, Audi und andere deutsche Hersteller der wichtigste Einzelmarkt. Allein Audi verkaufte im ersten Quartal in China fast 155 000 Autos, ein Drittel des Gesamtabsatzes. Das chinesische Regime in Peking droht den USA mit einer Verdoppelung der Einfuhrzölle auf bestimmte Autoimporte.

US-Präsident Donald Trump wirft China unfaire Handelspraktiken und fortgesetzten Diebstahl geistigen Eigentums vor - eine Kritik, die sowohl einige im Chinageschäft tätige deutsche Manager als auch manche Politiker teilen. Trumps Eskalationskurs jedoch stößt auf keine Gegenliebe: "Auch wenn wir die Kritik Washingtons an der chinesischen Wirtschaftspolitik in einigen Punkten teilen, so sehen wir das unilaterale Vorgehen der USA sehr skeptisch", sagte Pschierer. "Der richtige Weg, sich gegen Chinas Praktiken zu wehren, ist ein WTO-Verfahren. Nur über die etablierten, in der WTO (Welthandelsorganisation) geregelten Verfahren werden wir es schaffen, den freien Welthandel auf Dauer abzusichern."