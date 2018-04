Flugzeugbau

Luftfahrtmesse in den Hamburger Messehallen gestartet

10.04.2018, 14:09 Uhr | dpa

In den Hamburger Messehallen hat am Dienstag die "Aircraft Interiors Expo" begonnen. Die beherrschenden Themen auf der weltweit größten Fachmesse für Flugzeuginnenausstattung sind in diesem Jahr neben der Vernetzung und Bordunterhaltung auf Flügen auch die zunehmende Digitalisierung von Prozessen und Arbeitsabläufen in der Kabine. Noch bis einschließlich 12. April präsentieren mehr als 500 nationale und internationale Aussteller über die neusten Trends der Branche, welche Passagieren schon bald auf ihren Reisen begegnen könnten. Der Veranstalter, die Luftfahrtinitiative Hamburg Aviation, rechnet in diesem Jahr mit mehr als 18 000 Fachbesuchern.