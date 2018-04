Kriminalität

Mit Haftbefehl gesuchter Schwarzfahrer stellt sich

10.04.2018, 14:09 Uhr | dpa

Ein polizeilich gesuchter Mann hat sich am Hauptbahnhof in Koblenz freiwillig gestellt. Er habe bei der Polizei nachgefragt, ob ein Haftbefehl gegen ihn vorliege, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Die Beamten am Montag bejahten, der 26-Jährige muss nun eine 98 Tage lange Haftstrafe verbüßen. Er war wegen Schwarzfahrens zu einer Geldstrafe von knapp 2000 Euro verurteilt worden. Weil er die Summe nicht bezahlen konnte, wurde ein Haftbefehl ausgestellt.