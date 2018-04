Eishockey

Eishockeyspieler Olimb kehrt zur Düsseldorfer EG zurück

10.04.2018, 14:09 Uhr | dpa

Der norwegische Nationalspieler Ken André Olimb kehrt zur Düsseldorfer EG in die Deutsche Eishockey Liga zurück. Das gab der achtmalige nationale Meister am Dienstag bekannt. Nach DEG-Angaben hat der 29 Jahre alte Stürmer einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2020/21 unterschrieben. Vor seinem zurückliegenden Engagement beim schwedischen Erstligisten Linköping HC gehörte Olimb schon von 2013 bis 2016 zum DEG-Team. In dieser Zeit erreichte er mit den Rheinländern im Titelkampf das Halbfinale (2015) und das Viertelfinale (2016).