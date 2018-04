Extremismus

Verband: Staatsferne Anti-Diskriminierungsberatung besser

10.04.2018, 14:09 Uhr | dpa

Hilfen für Menschen, die sich diskriminiert fühlen, sollten nach Ansicht von Experten unabhängig von Ämtern und Behörden angeboten werden. "Anti-Diskriminierungsberatung sollte nicht-staatlich sein", sagte der Geschäftsführer des Antidiskriminierungsverbandes Deutschlands, Daniel Bartel, am Dienstag in Erfurt. Er nahm dort an einer Sitzung der Enquete-Kommission Rassismus des Landtages teil. Staatliche Stellen hätten im Umgang mit diskriminierten Menschen nur beschränkte Handlungsmöglichkeiten, argumentierte Bartel. Zudem vertrauten Diskriminierte Behörden und Ämtern oft nicht, weil sie dort schlechte Erfahrungen gemacht hätten.

Die Kommission soll herausarbeiten, wie Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Abstammung oder ethnischer Zugehörigkeit das demokratische Zusammenleben in Thüringen gefährdet und was sich dagegen tun lässt.