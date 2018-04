Unfälle

Bauarbeiter bei Sturz schwer verletzt

10.04.2018, 14:09 Uhr | dpa

Bei einem Sturz aus drei Metern Höhe hat sich ein Bauarbeiter am Dienstagmorgen in Hamburg-Rotherbaum schwer verletzt. Der 40-Jährige stürzte wegen des Zusammenbruchs einer gerüstähnlichen Konstruktion im fünften Obergeschoss eines Rohbaus ein Stockwerk in die Tiefe, wie die Feuerwehr mitteilte. Insgesamt zwölf Einsatzkräfte bargen den Mann über eine Drehleiter. Er kam in ein Krankenhaus mit dem Verdacht auf ein Wirbelsäulentrauma und eine Oberschenkelfraktur.