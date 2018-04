Steuern

Niedersachsens Kommunen erzielen Überschuss

10.04.2018, 14:18 Uhr | dpa

Dank einer robusten Konjunkturlage mit üppigen Steuereinnahmen und einem gestiegenen Landesfinanzausgleich haben Niedersachsens Kommunen 2017 einen Überschuss von 623 Millionen Euro erzielt. "Durch diese positive Entwicklung können sogar Kommunen, die in den letzten Jahren regelmäßig mit Defiziten zu kämpfen hatten, ihre Haushalte nun wieder ausgleichen und ihre Kraft in den Schuldenabbau stecken", erklärte der für die Kommunalaufsicht zuständige Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag.

Der Landesfinanzausgleich war nach den Angaben seines Ministeriums 2017 um rund 350 Millionen Euro auf ein Rekordniveau von 4,15 Milliarden Euro gestiegen. Im gleichen Zeitraum sind die kommunalen Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer nochmals um rund 400 Millionen Euro angewachsen. Pistorius betonte: "Die ganz überwiegende Anzahl der Kommunen hat wieder finanzielle Handlungsspielräume zurück gewonnen - und diese gilt es jetzt zu nutzen."