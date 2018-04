Kriminalität

Betrug mit Bahntickets: Anklage im Sommer möglich

10.04.2018, 14:18 Uhr | dpa

Nach groß angelegtem Betrug mit Bahntickets im Internet wird es nach Angaben der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Sommer zu Anklagen kommen. Drei Verdächtige sitzen seit Ende 2017 in Untersuchungshaft, wie der Experte für Cyber-Kriminalität, Staatsanwalt Thomas Wullrich, am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Das Trio soll von Internetcafés aus mit illegal vermutlich im sogenannten Darknet beschafften Kundendaten auf der Bahnseite einige 100 Reisetickets gekauft und dann mit diesen gehandelt haben. Der Bahn soll dadurch ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden sein, sagte Wullrich.