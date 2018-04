Industrie

Nestlé investiert 40 Millionen Euro in Schokoladenfabrik

10.04.2018, 14:18 Uhr | dpa

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will 40 Millionen Euro in seine Hamburger Schokoladenfabrik investieren. "Diese Investition ist ein klares Bekenntnis von Nestlé in den Standort Deutschland und besonders in unser Schokoladenwerk in Hamburg", sagte der Vorstand für Technik und Werke, Alexander Knoch am Dienstag. Personal werde in Hamburg nicht abgebaut. Aktuell arbeiten nach Angaben des Unternehmens 813 Menschen in der Fabrik. Zudem werden in Hamburg neue rosa Schokoladenriegel für den europäischen Markt hergestellt. Die Schokolade wird laut Nestlé auf Basis einer besonderen Kakaobohne hergestellt und erhält ihre Farbe nicht durch Einfärbung, sondern durch ein neues Produktionsverfahren und die "Ruby"-Kakaobohnen.