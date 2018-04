Fußball

DFB-Sportgericht: Drei Spiele Sperre für Andrich

10.04.2018, 15:58 Uhr | dpa

Robert Andrich vom Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden ist vom DFB-Sportgericht wegen einer Tätlichkeit für drei Spiele gesperrt worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte, handelte es sich um einen "leichteren Fall". Andrich war am vergangenen Samstag gegen Preußen Müster zuvor gefoult und in der 41. Minute des Drittligaspiels des Feldes verwiesen worden.