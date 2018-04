Kindergärten

Kiel will mit Masterplan Kita-Ausbau vorantreiben

Trotz eines massiven Kita-Ausbaus in den vergangenen Jahren stehen in Kiel derzeit mehr als 1000 Kinder bis Oktober auf Wartelisten. Wegen des anhaltend großen Bedarfs hat die Landeshauptstadt einen Masterplan zum Ausbau der Kinderbetreuung auf den Weg gebracht. Beteiligt sind Elternvertreter, viele Träger und Vertreter der Wirtschaft. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) und die Partner unterzeichneten den Plan am Dienstag im Rathaus.

"Weil wir um den steigenden Bedarf wissen, hängen wir uns beim Kita-Ausbau richtig rein", sagte Kämpfer. Die Unterzeichnung des Masterplans sei ein wichtiger Schritt. "Familienfreundlichkeit ist auch ein Standortfaktor." Daher freue er sich besonders über die Beteiligung der Wirtschaft. "Dass sich Wirtschaftsunternehmen in den Ausbau der Kindertagesbetreuung einbringen wollen, zeigt, wie sich die Zeiten geändert haben. Arbeitgeber wissen, wie wichtig es ist, dass ihre Mitarbeiterschaft auf ein gutes Betreuungsangebot zurückgreifen kann." Auch die Stadt prüft, eine eigene Betriebs-Kita einzurichten.

In Kiel wurde das Betreuungsangebot zwischen 2002 und 2017 um mehr als 7600 Plätze ausgebaut. Am Stichtag 31. Dezember 2017 gab es nach Angaben der Stadt bei 21 216 Kindern im Alter von null bis unter zehn Jahren 15 824 Plätze in 155 Kindertageseinrichtungen, 56 Einrichtungen der Schulkindbetreuung und bei Tagespflegerinnen. Seit dem Jahr 2013 gibt es bundesweit einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr.