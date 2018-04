Wissenschaft

Dresden zeigt seine Forschungslandschaft in Prag

10.04.2018, 15:58 Uhr | dpa

Dresden präsentiert seine Wissenschafts- und Forschungslandschaft in der der tschechischen Hauptstadt Prag. Die Freiluftausstellung des Vereins Dresden-concept wurde am Dienstag auf dem Obstmarkt (Ovocny trh) eröffnet - nach Stationen in Dresden, London und Breslau (Wroclaw).

Damit solle auch die Kooperation zwischen der TU Dresden und der Karls-Universität sichtbar in die Öffentlichkeit gebracht werden, sagte der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Das Spektrum der Schau reicht von flexiblem Carbonbeton über Biomedizin bis hin zum drahtlosen Internet der fünften Generation.

Der Rektor der TU Dresden, Hans Müller-Steinhagen, betonte das Interesse an einer noch engeren und noch stärkeren Kooperation mit den Kollegen in Tschechien. "Warum denken wir nicht an eine Europauniversität Prag-Dresden-Wroclaw", sagte der 64-Jährige. Für die Zukunft kann er sich gemeinsame Studiengänge, Doktorandenausbildung oder politische Lobbyarbeit vorstellen.

Nach Angaben des Rektors der Karls-Universität, Tomas Zima, liegt der Schwerpunkt der Partnerschaft derzeit auf dem Austausch von Studenten und Lehrenden. Parallel zu der Ausstellung sind Vorlesungen Prager Professoren in Dresden und umgekehrt geplant. Themen sind beispielsweise die Sprache des Nachbarn oder die Bergbau-Archäologie.