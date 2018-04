Unfälle

Tankschiff stößt vor Eisenbahnbrücke: Kapitän verletzt

10.04.2018, 15:58 Uhr | dpa

Ein unbeladenes Tankschiff ist auf dem Rhein-Herne-Kanal mit einer Eisenbahnbrücke kollidiert. Bei dem Unfall sei das Steuerhaus des Schiffs beschädigt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 60 Jahre alte Schiffsführer sei mit Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. An dem Schiff entstand bei dem Unfall am Montagabend ein Sachschaden von rund 100 000 Euro. Die Brücke musste nicht gesperrt werden.