Görke fordert Reform der Grundsteuer

10.04.2018, 17:29 Uhr | dpa

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer hat Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) eine Neuberechnung der Steuer für Immobilien nach Kostenwerten gefordert. "Es ist kein Wunder, dass das Bundesverfassungsgericht die Einheitswerte für nicht mehr verfassungskonform erachtet", sagte Görke. "Dadurch werden die heutigen Wertverhältnisse nicht einmal im Ansatz abgebildet." Görke forderte die Bundesregierung auf, endlich einen Reformvorschlag von 14 Bundesländern aus dem Jahr 2016 aufzugreifen. Damit könnten bundesweit alle Grundstücke nach dem gleichen Maßstab bewertet werden.

Nach dem Vorschlag der Bundesländer sollen zur Berechnung der Grundsteuer nicht jahrzehntelange Einheitswerte, sondern neue Kostenwerte für Grundstücke und Gebäude herangezogen werden. Dazu soll für das Grundstück ein Bodenrichtwert festgesetzt werden. Für das Gebäude wird der Wert durch Multiplikation der Gebäudefläche mit den typisierten Herstellungskosten abzüglich einer Altersminderung angesetzt. Dies könnte etwa dazu führen, dass Immobilienbesitzer in der Prignitz künftig weniger zahlen, Eigentümer im begehrten Speckgürtel von Berlin dagegen mehr.

Das Steueraufkommen in Brandenburg von rund 270 Millionen Euro jährlich für etwa 1,3 Millionen Grundstücke landesweit solle insgesamt durch die Reform aber nicht erhöht werden, betonte Görke. Der Bund müsse aber durch zügiges Handeln dafür sorgen, dass die Grundsteuer den Kommunen als wichtiger Baustein der Finanzierung erhalten bleibe.

Die brandenburgischen Kommunen könnten auf diese Einnahmen nicht verzichten, unterstrich auch der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg, Jens Graf. "Gerade in den finanzschwachen Gemeinden in Brandenburg macht die Grundsteuer vielerorts rund 30 Prozent der Steuereinnahmen aus", sagte Graf. Bereits jetzt seien rund ein Viertel der Städte und Gemeinden in der Haushaltssicherung, also in einer sehr angespannten Finanzlage mit einem Defizit.

Die Brandenburger FDP mahnte, dass die vom Bundesverfassungsgericht verlangte Neuregelung nicht zu einer Mehrbelastung von Eigentümern führen dürfe. "Bund und Länder dürfen nicht den Fehler machen, Konflikten mit der kommunalen Familie aus dem Weg zu gehen, indem sie einseitig die Besitzer von Grundstücken und Gebäuden belasten", sagte Generalsekretärin Jacqueline Krüger.