Gesellschaft

Älteste Deutsche im Alter von 112 Jahren gestorben

10.04.2018, 17:18 Uhr | dpa

Die wohl älteste Deutsche, Edelgard Huber von Gersdorff, ist tot - sie wurde 112. Wie ihre Nichte am Dienstag mitteilte, starb die Karlsruherin bereits am Montag. Die Familie bestätigte damit Berichte von SWR und MDR. Ihren 112. Geburtstag hatte die alte Dame am 7. Dezember vergangenen Jahres noch im Kreis ihrer Familie und mit Ehrengästen gefeiert und dabei geduldig die Fragen neugieriger Journalisten beantwortet. Edelgard Huber von Gersdorff hat das Kaiserreich, die Weimarer Republik, die Nazi-Zeit, die Nachkriegs-Bundesrepublik und die Wiedervereinigung erlebt. Sie war 1905 in Thüringen als Kind einer Offiziersfamilie geboren worden und war als Jugendliche nach Karlsruhe gezogen.