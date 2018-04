Naturschutz

Spree soll in Sachsen in ihr altes Flussbett zurückkehren

10.04.2018, 17:29 Uhr | dpa

Guttau (dpa) – Ein Fluss zurück auf alten Wegen: Die Spree nordöstlich von Bautzen soll im Oberlausitzer Heide- und Teichland wieder in ihren ursprünglichen Lauf zurückkehren. Bei dem Rückbau des sieben Kilometer langer Abschnitts zwischen Lömischau und Neudorf/Spree im Landkreis Bautzen handele es sich um ein Pilotprojekt für Auen in Sachsen, sagte Jan Peper, Referatsleiter für Gebietsentwicklung im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, am Dienstag. Die Arbeiten sollen im Mai mit dem Bau des Hochwasserschutzes in Halbendorf/Spree beginnen.

Bis Ende 2019 soll in elf Teilprojekten unter anderem ein Wehr entfernt und die Spree um rund 1,4 Kilometer durch Einbindung zweier Altwässer in den Hauptschluss verlängert werden. Darüber hinaus sollen Uferwälle abgetragen werden, um Fluss, Altgewässer und einstige Auwälder wieder miteinander zu vernetzen. Träger des Projekts ist die Landestalsperrenverwaltung. Die Planung lag in der Verantwortung des Biosphärenreservats.