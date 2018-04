Kulturpolitik

Bundesmittel für Brandenburger Kultureinrichtungen

10.04.2018, 18:49 Uhr | dpa

Mehre Brandenburger Kultureinrichtungen können sich über rund 950 000 Euro vom Bund für anstehende Investitionen freuen. Die ausgewählten Organisationen in Rheinsberg, Cottbus, Beeskow, Raddusch, Neuzelle, Branitz und Chorin seien Leuchttürme mit einer Strahlkraft weit über die Region hinaus, betonte Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) am Dienstag. Das Land könne gemeinsam mit Kommunen und Dritten das Förderprogramm mit rund einer Million Euro kofinanzieren. Die Bundesmittel stammen aus dem Förderprogramm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland".

Mit dem Geld können für die Slawenburg Raddusch (Oberspreewald-Lausitz) Spezialvitrinen für eine Dauerausstellung und für das Kunstarchiv Beeskow Aufbewahrungsmöglichkeiten für die insgesamt knapp 25 000 Kunstwerke am neuen Standort angeschafft werden. Die Musikkultur Rheinsberg gGmbH erhält unter anderem eine Anlage mit drahtlosen Mikrofonen für die Sänger. Fortgesetzt werden 2017 begonnene Projekte wie die Modernisierung der Dauerausstellungen im Kloster Neuzelle, im Fürst Pückler-Museum Branitz und im Kloster Chorin.