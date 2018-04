Unfälle

Unfall mit fünf Verletzten bei Bad Waldsee

10.04.2018, 18:18 Uhr | dpa

Bei der Kollision mehrerer Autos bei Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) sind am Dienstag fünf Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben war auf der Bundesstraße 30 ein 78-Jähriger mit seinem Wagen aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er frontal mit dem Auto einer 45-Jährigen zusammen. Ein hinter der Frau fahrender 37-Jähriger krachte beim Ausweichen in den entgegenkommenden Wagen eines 43-Jährigen. Alle Beteiligten kamen in Krankenhäuser. Die Autos haben nur noch Schrottwert. Der Sachschaden wurde auf etwa 40 000 Euro geschätzt.