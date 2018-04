Tiere

Liebestrunkene Lurche unterwegs: Krötenwanderung

10.04.2018, 18:28 Uhr | dpa

Um Fröschen, Kröten und Molchen ein unangenehmes Schicksal zu ersparen, hat der Nabu Thüringen Autofahrer zur Rücksichtnahme aufgerufen. Gerade in der Dämmerung sollten Autofahrer aktuell nahe Laichgewässern vorsichtig fahren, um weder "liebestrunkene Lurche" noch anderer Verkehrsteilnehmer zu gefährden, hieß es in einer Mitteilung des Naturschutzbunds am Dienstag. Aktuell versuchen die Tiere von ihren Winterquartieren in ihre Laichgewässer zu gelangen. Dabei müssen sie oft auch Straßen überqueren. Die Tiere machen sich am liebsten bei Bodentemperaturen von mehr als fünf Grad auf den Weg. Jedes Jahr kommen laut Nabu tausende Amphibien unter die Räder.