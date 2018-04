Unfälle

Mann wird in Waschanlage eingeklemmt und verletzt

10.04.2018, 18:28 Uhr | dpa

In einer Waschanlage ist ein 60 Jahre alter Mann zwischen zwei Autos eingeklemmt worden. Eine 76-Jährige fuhr am Dienstag in die Anlage in Nimritz (Saale-Orla-Kreis), obwohl sich darin schon ein Auto befand, wie die Polizei in Saalfeld mitteilte. Demnach übersah sie auch den Mann, der am Heck seines Wagens stand und fuhr ihn mit ihrem Auto an. Der Betreiber der Waschanlage befreite den eingeklemmten 60-Jährigen, der schließlich mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.