Kulturpolitik

Sachsen erhält 543 000 Euro für Kultureinrichtungen

10.04.2018, 19:18 Uhr | dpa

Sachsen kann bei bekannten Kultureinrichtungen weiter auf finanziellen Beistand des Bundes bauen. In diesem Jahr stellt das Haus von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) dafür 543 000 Euro zur Verfügung. Das Geld stammt aus dem Programm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland". "Mit dem Programm "Invest Ost" unterstützen wir hervorragende und überregional bedeutsame Kultureinrichtungen in Ostdeutschland", erklärte Grütters am Dienstag in Berlin. Die Mittel gehen vor allem an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden sowie an das Schumann-Haus in Leipzig.

Die Gelder für das kürzlich wiedereröffnete Kindermuseum im Hygiene-Museum wurden bereits im Vorjahr bewilligt und werden nun ausgezahlt. Bei der Wiedereinrichtung der Rüstkammer im Residenzschloss Dresden wird in diesem Jahr die Neuausstattung der sogenannten Paraderäume gefördert.

Das Investitionsprogramm gibt es bereits seit 2004. Bisher flossen dabei rund 83 Millionen Euro nach Ostdeutschland. Die Bundesmittel werden in mindestens gleicher Höhe durch Länder, Kommunen und Dritte kofinanziert.