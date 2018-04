Fußball

Sevilla-Coach: "Keine unmögliche Situation" gegen Bayern

10.04.2018, 19:28 Uhr | dpa

Trainer Vincenzo Montella vom FC Sevilla rechnet sich durchaus Chancen auf ein kleines Champions-League-Wunder gegen den FC Bayern München aus. "Es ist keine unmögliche Situation", sagte der 43 Jahre alte Italiener am Dienstagabend in der Münchner Fußball-Arena.

Zentraler Baustein für ein Weiterkommen nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel sei am Mittwochabend (20.45 Uhr) aber, dass seine Mannschaft an die eigene Chance glaube und als geschlossenes Team auftrete. "Wir müssen hart kämpfen, hart arbeiten - und wir brauchen etwas Glück."

Montella äußerte sich in der Allianz Arena bei der Pressekonferenz vor dem Abschlusstraining der Spanier nicht zu Aufstellungsfragen. Als sicher gilt jedoch, dass der im Hinspiel gesperrte Regisseur Éver Banega in der Startelf der Andalusier auflaufen wird. "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er kann unser Spiel leiten, wenn er am Ball ist", sagte Teamkollege Franco Vázquez über den Argentinier. "Wir glauben noch an unsere Möglichkeiten", versicherte Vázquez.

Sevilla muss für ein Weiterkommen mindestens zwei Tore erzielen. Montella sieht trotz dieser Vorgabe jedoch keine Veranlassung dafür, gleich zu Spielbeginn total offensiv zu agieren. "Wir müssen die Balance halten, wir brauchen Geduld. Wichtig ist auch, gerade in der ersten Hälfte kein Tor zu erzielen", erklärte der Coach.

Zum möglichen Vorteil für Sevilla, dass bei den Bayern mehrere Topspieler wie Robert Lewandowski, Franck Ribéry, Jérôme Boateng und Joshua Kimmich vorsichtiger agieren könnten, weil sie bei einer Gelben Karte im Halbfinal-Hinspiel gesperrt wären, bemerkte Montella mit einem Lächeln: "Ich hoffe einfach, dass sie nicht spielen."