Industrie

Thüringen: Weitere Investoren der Mikroelektronik ansiedeln

10.04.2018, 19:39 Uhr | dpa

Thüringen verhandelt nach Angaben des Wirtschaftsministeriums derzeit mit 13 potenziellen Investoren aus der Mikroelektronikbranche über Neuansiedlungen und Unternehmenserweiterungen. Das mögliche Investitionsvolumen bezifferte Minister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Dienstag auf rund 430 Millionen Euro. Damit verbunden wären mehr als 500 neue Arbeitsplätze. Das Hauptaugenmerk der Landesregierung liege auf der Entwicklung bestehender Unternehmen.

Bereits jetzt arbeiten in der Hightech-Branche etwa 4000 Menschen in mehr als 30 größeren Betrieben. Zu den bekannten Mikroelektronik-Unternehmen gehört der börsennotierte Halbleiterhersteller X-Fab.

Thüringen hat eine bis in DDR-Zeiten zurückreichende Tradition in der Mikroelektronik. Der führende DDR-Betrieb der Branche, das Kombinat Mikroelektronik, hatte seinen Sitz in Erfurt. Seit 1990 wurden knapp 300 Vorhaben der Branche mit einem Investitionsvolumen von rund 1,1 Milliarden Euro von Bund und Land gefördert.