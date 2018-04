Musik

Jazztage Dresden kündigen Star-Aufgebot an

10.04.2018, 19:58 Uhr | dpa

Die Jazztage Dresden haben für ihren 18. Jahrgang im Herbst zahlreiche Stars angekündigt. Zu den Gästen gehören unter anderem der Sänger Gregory Porter, Gitarrist Al Di Meola, Drummer Billy Cobham, Saxofonist Maceo Parker und sein norwegischer Kollege Jan Garbarek, wie das Festival am Dienstag in Dresden mitteilte. Vom 1. bis 29. November sollen bei mehr als 60 Konzerten rund 400 Künstler aus 30 Ländern auftreten. Hauptspielstätte ist das Erlwein-Capitol. In der Ballsportarena kommt es zum musikalischen Treff von Klaus Doldinger und seiner Band Passport mit dem Medicanti Orchester Dresden: Titel der Show: "Tatort Dresden". Doldinger schrieb einst die Erkennungsmelodie TV-Krimiserie Tatort.